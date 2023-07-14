Чому в Києві так брудно восени та взимку: у Київраді назвали неочікувану причину

Євгенія Кулеба пояснила особливості догляду за містом

Ситуація з озелененням в Києві є задовільною, однак,нерівномірною. Так, якщо деякі парки — красиві та доглянуті, інші потребують більшої уваги.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла депутатка Київради, засновниця та керівниця громадської організації "Місто-сад" Євгенія Кулеба.

"Так, ми знаємо про головні об’єкти мера — це Володимирська гірка, вона у дуже хорошому стані, туди постійно виділяють кошти, або парк "Наталка". Водночас місць для догляду набагато більше. Наприклад, є парк "Нивки", "Сирець", які перебувають у досить поганому стані. Але Київ в цілому квітуче місто", — зазначила вона.

За її словами, серед відчутних проблем озеленення у Києві — викошування трави майже під корінь. Ця практика не є поширеною в європейських містах.

"Там справді дуже багато просторів, в яких не косять траву, зберігають природні ландшафти…. у нас траву скошують до землі, через що відкривається дуже багато ґрунту. Це одна з причин, чому взимку у нас багато бруду, оскільки ґрунт розноситься. У нас брудні вулиці, а у Парижі такого нема. Там мало відкритого ґрунту, а всі вулиці закриті бруківкою й асфальтом. Тому в них менше бруду, але це вже інша тема", — розповіла Євгенія Кулеба.

Більше про проблеми з укриттями та забудовниками в Києві та особливостями розвитку міста читайте в інтерв’ю на сайті "Телеграф": "Мер не повинен прив’язуватися до менталітету людей з 1990-х": депутатка Київради Кулеба — про політику Кличка".