Можна й далі барабани купувати? Звільнений голова Київської РДА повернувся до адміністрації

Зеленський звільнив чиновника, але він продовжує працювати

Звільнений після скандалу з барабанами у бомбосховищах тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпровського району Києва Павло Бабій отримав іншу посаду.

Про це повідомляє "УНІАН".

Наразі, згідно з інформацією з офіційного сайту Дніпровської РДА, Бабій є заступником голови Дніпровської районної державної адміністрації у місті Київ. При цьому у відділі з питань інформаційної політики райадміністрації пояснили, що це сталося згідно із законодавством.

Справа в тому, що після того, як Зеленський звільнив Бабія з його тимчасової посади, за законом він мав повернутись на своє попереднє місце роботи, що й сталося.

"Рішення про призначення на цю посаду та відповідно звільнення особи приймається на рівні Київської міської держадміністрації", — додали в РДА.

Нагадаємо, крім Бабія Зеленський звільнив ще кількох голів районних адміністрацій Києва. Ситуація з укриттями загострилася після того, як перед зачиненими дверима бомбосховища в Деснянському районі загинули люди. Увага громадськості була прикута до цього питання, а в цей час почали випливати нові скандальні факти, наприклад, закупівлі дорогого обладнання.