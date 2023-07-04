Можно дальше барабаны покупать? Уволенный глава Киевской РГА вернулся в администрацию

Зеленский уволил чиновника, но он продолжает работать

Уволенный после скандала с барабанами в бомбоубежищах временно исполняющий обязанности главы Днепровского района Киева Павел Бабий получил другую должность.

Об этом сообщает "УНИАН".

Теперь, согласно информации с официального сайта Днепровской РГА, Бабий является заместителем председателя Днепровской районной государственной администрации в городе Киев. При этом в отделе по вопросам информационной политики райадминистрации объяснили, что это произошло согласно законодательству.

Дело в том, что после того, как Зеленский уволил Бабия с его временной должности, по закону он должен был вернуться на свое предыдущее место работы, что и произошло.

"Решение о назначении на эту должность и соответственно увольнении лица принимается на уровне Киевской городской госадминистрации", — добавили в РГА.

Напомним, что помимо Бабия Зеленский уволил еще нескольких глав районных администраций Киева. Ситуация с укрытиями накалилась после того, как перед закрытыми дверями бомбоубежища в Деснянском районе погибли люди. Внимание общественности было приковано к этому вопросу, а в это время стали всплывать новые скандальные факты, например, закупки дорогущего оборудования.