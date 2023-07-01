Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева: кто лишился должности
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Речь идет и о главе Деснянского района, где 1 июня люди погибли от падения обломков ракеты перед закрытым убежищем
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева — Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
В частности:
- Сергей Коваленко снят с должности главы Подольской районной администрации
- Павел Бабий снят с должности главы Днепровской районной администрации
- Сергей Павловский снят с должности главы Святошинской районной администрации
- Дмитрий Ратников с должности главы Деснянской районной администрации
Напомним, Дмитрий Ратников после трагедии в ночь на 1 июня, когда в Деснянском районе столицы люди (в том числе ребенок) погибли перед дверями закрытого убежища от падения обломков сбитой ПВО российской ракеты, вступил в перепалку с мэром столицы Виталием Кличко, который якобы хотел возложить всю ответственность на Ратникова. Он же заявлял, что ее должен разделить и сам Кличко.
Как сообщал "Телеграф", 27 июня стало известно, что Кабинет министров Украины принял решение по мэру Киева Виталию Кличко и главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко. Им объявили выговоры, вероятно, из-за ненадлежащего состояния укрытий в столице и области. Помимо Кличко и Попко выговоры были объявлены главам нескольких районных госадминистраций Киева. Также Кабмин поддержал распоряжения президента и уволил нескольких глав районных администраций.