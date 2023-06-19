Кличко не может уволить чиновников за барабаны и сковороды для укрытий: депутат объяснил, почему

Киевская власть не может влиять на кадровые назначения в РГА столицы

Центральная власть Киева, в том числе мэр столицы Виталий Кличко, не может уволить чиновников, причастных к громкому скандалу с закупкой барабанов и сковородок в убежища. Дело в том, что во время военного положения такие полномочия есть лишь у высшего руководства страны.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава временной контрольной комиссии Киевсовета и столичный депутат Леонид Емец.

Он объяснил, что глав районных администраций назначает и увольняет президент по представлению Кабмина.

"Если до войны подавал на увольнение и назначение председателей РГА мэр, и таким образом сохранялась какая-то связь и контроль, то затем Кабмин принял решение, что это делает правительство, и на сегодняшний день РГА — абсолютно отдельная вертикаль. Поэтому мы не можем давать им какие-либо конкретные задачи, увольнять, выносить выговоры за ненадлежащее выполнение работы", — рассказал Емец.

При этом депутат отметил, что у столичных властей есть право проверять, на какие нужды районные администрации тратят деньги, выделенные из городского бюджета.

"Ведь очевидно, что не все укрытия в должном состоянии. Потому и средства используют не совсем так, как мы хотели", — добавил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Не стоит покупать сковороду за 700 тысяч, когда в укрытии не выкрашены стены": глава комиссии Киевсовета Емец

Ранее "Телеграф" писал о том, как украинцы восприняли идею закупок барабанов для укрытий.