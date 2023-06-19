Кличко не може звільнити чиновників за барабани та сковороди для укриттів: депутат пояснив, чому

Київська влада не може впливати на кадрові призначення до РДА столиці

Центральна влада Києва, зокрема мер столиці Віталій Кличко, не може звільнити чиновників, причетних до гучного скандалу із закупівлею барабанів та сковорідок у притулки. Справа в тому, що під час воєнного стану такі повноваження має лише вище керівництво країни.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова тимчасової контрольної комісії Київради та столичний депутат Леонід Ємець.

Він пояснив, що глав районних адміністрацій призначає та звільняє президент за поданням Кабміну.

"Якщо до війни подавав на звільнення і призначення голів РДА мер, і таким чином зберігався якийсь зв'язок і контроль, то потім Кабмін прийняв рішення, що це робить уряд, і на сьогодні РДА — абсолютно окрема вертикаль. Тому ми не можемо давати їм якісь конкретні завдання, звільняти, виносити догани за неналежне виконання роботи", — розповів Ємець.

При цьому депутат зазначив, що столична влада має право перевіряти, на які потреби районні адміністрації витрачають гроші, виділені з міського бюджету.

"Адже очевидно, що не всі укриття у належному стані. Тому й кошти використовують не зовсім так, як ми хотіли", — додав він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Не варто купувати сковороду за 700 тисяч, коли в укритті не пофарбовані стіни": голова комісії Київради Ємець

Раніше "Телеграф" писав про те, як українці сприйняли ідею закупівлі барабанів для укриттів.