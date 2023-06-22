"Сделает жизнь Кличко невыносимой": СМИ выяснили, кто может стать новым главой КГВА, он уже прокомментировал

Данное решение может быть выгодно для Банковой сразу по нескольким вопросам

Офис президента Украина продолжает рассматривать возможности увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. При этом поскольку в Европе негативно относятся к законопроекту 5655 о реформировании сферы градостроительства, на данный шаг у Зеленского могут и вовсе не пойти.

Но, по информации "Цензор.НЕТ", на Банковой нашли решение.

В Киеве может появиться новый глава КГВА — Виталий Ким.

"Кажется, на Банковой придумали, как сделать пребывание Виталия Кличко в должности главы КГГА максимально невыносимым", — считают журналисты.

Решение об этом якобы должно появится уже в пятницу, 23 июня, по результатам очередного заседания СНБО, которое анонсировал Алексей Данилов.

"Президент дал поручение собрать заседание СНБО. После тех трагических событий, которые произошли в Киеве, была дана задача проверить все укрытия на территории нашей страны. Такая проверка состоялась. Была дана оценка. И 23 июня на заседании СНБО будет рассматриваться этот вопрос. Будет доклад главы МВД Игоря Клименко. Будет доклад еще одного министра, непосредственно отвечавшего за проверку. И по результатам доклада будут приняты соответствующие решения", — сказал секретарь СНБО.

По мнению авторов материала, для Банковой это решение кажется выгодным по нескольким причинам:

Во-первых, Ким пользуется высокой популярностью у населения.

Во-вторых, он выглядит очень хорошо в публичных коммуникациях, что всегда было сложным моментом для Кличко.

В-третьих, после освобождения Николаевщины Ким как герой стал терять показатели, потому что теперь не в эпицентре внимания СМИ.

"А поскольку его рассматривают как одного из возможных кандидатов возглавить список "Слуг" на следующих выборах, Киев считают хорошей площадкой для наращивания рейтинга кандидата", — пишут журналисты.

Впрочем, как оказалось, сам Витайлий Ким утверждает, что ничего об этом не знает.

"Первый раз об этом слышу", — заявил глава Николаевской ОВА в комментарии LB.

На уточняющий вопрос, каким будет его решение, если у Зеленского все-таки выдвинут такое предложение, Ким сказал: "Я не готов это обсуждать".

"Источники издания в столичных властях сообщили, что назначение Кима в КГВА является лишь одним из вариантов, обсуждаемых центральными властями в разрезе кадровых изменений в городе", — пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве погибли люди перед дверью закрытого укрытия.

Также мы сообщали, что Кличко сделал заявление о работе укрытий и намекнул на ответственность Банковой.