Скандал с чиновниками-нарушителями комендантского часа: Кличко увольняет главу департамента

Мэр Киева сказал главе департамента писать заявление

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк был уволен с должности после выхода в свет расследования "Украинской правды", в котором журналисты уличили его в нарушении комендантского часа и посещения ресторана в ночное время.

Об этом сегодня, 7 июня, мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник любого ранга несет еще и политическую ответственность. Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", — отметил городской глава.

Кроме того мэр еще раз обратился к правоохранительным органам насчет контроля привлечения к ответственности столичных заведений, которые работают во время комендантского часа.

Отметим, что накануне издание "Украинская правда" опубликовало новое расследование, в котором назвала рестораны, работающие в ночное время и нарушающие тем самым комендантский час. Кроме того, журналистам удалось узнать, кто посещает эти заведения после полуночи, несмотря на запрет. Среди этих лиц оказался и Александр Никоряк. Он встречался со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном в одном из ресторанов Киева.

Напомним, ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил "Телеграфу", что комендантский час в Киеве отменять не планируют. Сейчас он действует с полуночи до 5 часов утра.