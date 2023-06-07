Скандал із чиновниками-порушниками комендантської години: Кличко звільняє голову департаменту

Мер Києва сказав голові департаменту писати заяву

Директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка було звільнено з посади після виходу у світ розслідування "Української правди", в якому журналісти викрили його в порушенні комендантської години та відвідуванні ресторану в нічний час.

Про це сьогодні, 7 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник будь-якого рангу несе ще й політичну відповідальність. Директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнено. Сказав йому писати заяву", — зазначив міський голова.

Крім того, мер ще раз звернувся до правоохоронних органів щодо контролю притягнення до відповідальності столичних закладів, які працюють під час комендантської години.

Зазначимо, що напередодні видання "Українська правда" опублікувало нове розслідування, в якому назвала ресторани, що працюють у нічний час і тим самим порушують комендантську годину. Крім того, журналістам вдалося дізнатися, хто відвідує ці заклади після опівночі, попри заборону. Серед цих осіб виявився й Олександр Никоряк. Він зустрічався зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном в одному із ресторанів Києва.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив "Телеграфу", що комендантську годину в Києві скасовувати не планують. Наразі вона діє з півночі до 5 години ранку.