Нардеп Антон Яценко піарився на трагедії в Умані, поки його помічниця відпочивала в Одесі
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Політика запідозрили в лицемірстві через прокол його помічниці, депутата Уманської міськради
Загибель 23 людей, у тому числі п'яти дітей, у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Умані викликала в українців лють і біль, але для деяких політиків, як нардеп Антон Яценко, це просто привід попіаритися.
Як порахував Telegram-канал "Джокер", за два дні у своїх соцмережах нардеп написав цілих 14 постів, як він допомагає постраждалим і всіляко вимагав від влади активізувати роботу для допомоги мешканцям постраждалого будинку.
"Народний депутат Антон Яценко звернувся до президента, до якого в нього є питання, і зажадав виділити гроші постраждалим. Це ж президент виділяє, а не місцева влада. Але піар це наше все, я такий важливий, до президента звернувся. По трубах ти голова до президента звернулася?", — іронізує Джокер.
Але найкраще ставлення до трагедії ілюструє його помічник-консультант, вона ж депутат від партії "За майбутнє" Уманської міськради Діана Білянівська.
У той час як її шеф піарився на трагедії в Умані та робив сумний вигляд, його помічниця у соцмережі Інстаграм активно постила фото з одеського нічного клубу "Ібіца", який на той час відкривав свій сезон. І це в той момент, як рятувальники робили все можливе і неможливе для того, щоб швидше розібрати завали та врятувати живих мешканців в Умані.
Але замість того, щоб зробити догану своїй помічниці, нардеп, як стверджує "Джокер", лайкав її фото, тим самим ставлячи під сумнів щирість своїх публічних заяв та постів на підтримку постраждалих.
Хоча з моменту трагедії та публікації фотографій, що показали неоднозначне ставлення політика до того, що трапилося, минуло 3 дні, нардеп не особливо відреагував на поведінку своєї помічниці, хіба що тепер профіль Діани Білянівської в Інстаграмі закрито.
Однак після такого найкраще для політика було б відмовитися від послуг такого помічника, який може підставити його в майбутньому набагато сильніше, ніж пафосними фото з нічного клубу на момент трагедії для всіх українців.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Антон Яценко формує таємний політичний союз із ще одним скандальним мажоритарником Черкаської області – Віталієм Войцеховським.