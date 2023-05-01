Нардеп Антон Яценко піарився на трагедії в Умані, поки його помічниця відпочивала в Одесі

Політика запідозрили в лицемірстві через прокол його помічниці, депутата Уманської міськради

Загибель 23 людей, у тому числі п'яти дітей, у зруйнованому російською ракетою житловому будинку в Умані викликала в українців лють і біль, але для деяких політиків, як нардеп Антон Яценко, це просто привід попіаритися.

Як порахував Telegram-канал "Джокер", за два дні у своїх соцмережах нардеп написав цілих 14 постів, як він допомагає постраждалим і всіляко вимагав від влади активізувати роботу для допомоги мешканцям постраждалого будинку.

"Народний депутат Антон Яценко звернувся до президента, до якого в нього є питання, і зажадав виділити гроші постраждалим. Це ж президент виділяє, а не місцева влада. Але піар це наше все, я такий важливий, до президента звернувся. По трубах ти голова до президента звернулася?", — іронізує Джокер.

Але найкраще ставлення до трагедії ілюструє його помічник-консультант, вона ж депутат від партії "За майбутнє" Уманської міськради Діана Білянівська.

У той час як її шеф піарився на трагедії в Умані та робив сумний вигляд, його помічниця у соцмережі Інстаграм активно постила фото з одеського нічного клубу "Ібіца", який на той час відкривав свій сезон. І це в той момент, як рятувальники робили все можливе і неможливе для того, щоб швидше розібрати завали та врятувати живих мешканців в Умані.

Фото з клубу Ібіца

Але замість того, щоб зробити догану своїй помічниці, нардеп, як стверджує "Джокер", лайкав її фото, тим самим ставлячи під сумнів щирість своїх публічних заяв та постів на підтримку постраждалих.

Хоча з моменту трагедії та публікації фотографій, що показали неоднозначне ставлення політика до того, що трапилося, минуло 3 дні, нардеп не особливо відреагував на поведінку своєї помічниці, хіба що тепер профіль Діани Білянівської в Інстаграмі закрито.

Однак після такого найкраще для політика було б відмовитися від послуг такого помічника, який може підставити його в майбутньому набагато сильніше, ніж пафосними фото з нічного клубу на момент трагедії для всіх українців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нардеп Антон Яценко формує таємний політичний союз із ще одним скандальним мажоритарником Черкаської області – Віталієм Войцеховським.