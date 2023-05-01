Нардеп Антон Яценко пиарился на трагедии в Умани, пока его помощница отдыхала в Одессе

Политика заподозрили в лицемерии из-за прокола его помощницы, депутата Уманского горсовета

Гибель 23 человек, в том числе пяти детей, в разрушенном российской ракетой жилом доме в Умани вызвала у украинцев ярость и боль, но для некоторых политиков, вроде нардепа Антона Яценко, это просто повод попиариться.

Как посчитал Telegram-канал Джокер, за два дня в своих соцсетях нардеп написал целых 14 постов как он помогает пострадавшим и всячески требовал от власти активизировать работу для помощи жильцам пострадавшего дома.

"Народный депутат Антон Яценко обратился к президенту, к которому у него есть вопросы, и потребовал выделить деньги пострадавшим. Это же президент выделяет, а не местные власти. Но пиар это наше все, я такой важный, к президенту обратился. По трубам ты голова к президенту обратилась?", — иронизирует Джокер.

Но лучше всего отношение к трагедии иллюстрирует его помощник-консультант, она же депутат от партии "За майбутне" Уманского горсовета Диана Биляновская.

В то время как ее шеф пиарился на трагедии в Умани и делал грустный вид, его помощница в соцсети Инстаграмм активно постила фото из одесского ночного клуба "Ибица", который в то время открывал свой сезон. И это в тот момент, как спасатели делали все возможное и невозможное для того, чтобы побыстрее разобрать завалы и спасти еще живых жильцов в Умани.

Фото с клуба Ибица

Но вместо того, чтобы сделать выговор своей помощнице, нардеп, как утверждает "Джокер", лайкал ее фото, тем самым подвергая сомнению искренность своих публичных заявлений и постов в поддержку пострадавших.

Хотя с момента трагедии и публикации фотографий, показавших неоднозначное отношение политика к случившемуся прошло 3 дня, нардеп не особо отреагировал на поведение своей помощницы, разве что теперь профиль Дианы Биляновской в Инстаграмме закрыт.

Однако после такого лучше всего для политика было бы отказаться от услуг такого помощника, который может подставить его в будущем куда сильнее, чем пафосными фото из ночного клуба в момент трагедии для всех украинцев.

Напомним, ранее стало известно, что нардеп Антон Яценко формирует тайный политический союз с еще одним скандальным мажоритарщиком Черкасской области — Виталием Войцеховским.