Кто вместо Попко? Кого на Банковой рассматривают как "смотрящего" за Кличко

Офис президента не отбросил идею ужесточить контроль за мэром Киева Виталием Кличко. В частности, рассматривают несколько кандидатов на замену главы военной администрации Киева Сергея Попко. Новый кандидат должен будет реально взять на себя функции управления столицей, говорят источники "Телеграфа" в украинском политикуме.

Одним из кандидатов собеседники назвали бывшего главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая. После увольнения с Луганщины его планировали назначить послом Украины в Казахстане, однако, как рассказали источники "Телеграфа", власти Казахстана не восприняли его кандидатуру. Казахи хотят видеть в этой должности кадрового дипломата, а не представителя военной администрации.

Сам Гайдай прокомментировал "Телеграфу" информацию о своем возможном назначении в Киевскую администрацию. По его словам, такого решения по состоянию на четверг нет. "По крайней мере, я о нем не знаю", — ответил Гайдай.

Еще одним вероятным кандидатом несколько источников "Телеграфа" назвали действующего главу Закарпатской областной государственной администрации Виктора Микиту. Он также являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью и работал заместителем начальника Главного управления СБУ в Киеве.

"Виктор Микита — глава Закарпатской областной организации партии "Слуга народа", с ним не связан ни один скандал, он бы подошел Офису президента на эту должность",- говорит один из собеседников в депутатском корпусе.

Микита в 1998 году окончил Закарпатский лесотехнический техникум (технология, экономика и планирование деревообработки, технолог-экономист), в 2002 году — Национальную академию внутренних дел Украины (правоведение, юрист). После окончания Нацакадемии работал в правоохранительных органах, — кроме работы на Закарпатье, в частности, был заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. С 2013 по 2014 год служил в Донецке. Закарпатскую ОГА возглавляет с 10 декабря 2021 года, также является председателем Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Ранее "Телеграф" уже писал, что на Банковой в качестве замены Сергея Попко в КГВА рассматривали кандидатуру министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, но он не хочет занимать этот пост.

"Он видит себя в министерстве, а вообще, вероятно, хочет идти на вице-премьера", – добавляет источник издания.

В общем, собеседники издания подчеркивают, что на Банковой хотят снять Виталия Кличко с должности главы КГГА, однако пока реальной возможности нет. Поэтому в ОП могут поставить нового главу КГВА, который в условиях военного положения хотя бы частично переберет на себя функции Кличко.