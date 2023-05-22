Казахстан не хочет видеть экс-главу Луганской ОВА послом Украины: чем не угодил

Казахстан хочет другого кандидата на эту должность

Казахстан не желает видеть на посту посла Украины в стране бывшего главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Как информирует ZN.ua со ссылкой на свои источники, в Астане отказались выдавать агреман Гайдаю в ответ на официальный запрос Киева.

В Казахстане мотивируют свое решение тем, что хотели бы видеть на этом посту посла профессионального дипломата, коим экс-глава Луганской ОВА не является.

При этом сообщается, что казахская сторона отказ сделала в "мягкой, но твердой" форме.

Как сообщалось ранее, предыдущий посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был уволен со своей должности в октябре прошлого года.

Причиной для этого стала истерика россиян после жесткого высказывания дипломата в разговоре с одним из казахских блогеров относительно необходимости уничтожать российских оккупантов, которые пришли с оружием на украинскую землю. Из-за этого МИД Казахстана вызвало Врублевского на разговор и выразило протест.

Что касается Гайдая, то указ президента о его увольнении был обнародован 15 марта текущего года. 13 апреля стало известно, что его должность займет бывший заместитель главы Нацполиции Житомирской области Артем Лысогор.