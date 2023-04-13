Полицейский и военный с большим стажем: кто возглавил Луганскую и Сумскую области

Две области получили новых глав

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав Луганской и Сумской облгосадминистраций (ОГА).

Как сообщается в указах №212/2023 и №213/2023, размещенных на сайте Офиса президента, Сумскую ОГА возглавит Владимир Артюх, а Луганскую ОГА — Артем Лисогора. Оба указа датированы 12 апреля, хотя были обнародованы на сайте в разделе "Указы" вечером четверга, 13 апреля.

Владимир Артюх сменил на этой должности Дмитрия Живицкого, которого уволили еще в конце января.

Артюх закончил три учебные заведения — Харьковское высшее военное авиационное командное училище связи, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина и Национальную академию обороны Украины.

Свою жизнь он связал с армией и на разных должностях находился 37 лет и в 2009 году даже был заместителем начальника Генштаба. Имеет звание генерал-лейтенанта.

В свою очередь Артем Лысогор сменил на посту главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, который покинул должность в средине марта.

Лысогор получил специальность "Правоведение" в Национальной академии внутренних дел. С 2016 года был заместителем ГУ Нацполиции Житомирской области, а с 2021 находился на востоке Украины, где выполнял обязанности заместителя командующего ООС по задействованию подразделений полиции.

Кроме того, он имеет звание полковника полиции и был награжден орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" ІІІ степени.

Как сообщалось ранее, в апреле также был назначен новый глава Киевской ОВА. Им стал Руслан Кравченко, который до этого был руководителем Бучанской окружной прокуратуры