Поліцейський та військовий з великим стажем: хто очолив Луганську та Сумську області

Дві області отримали нових голів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення голів Луганської та Сумської облдержадміністрацій (ОДА).

Як повідомляється в указах №212/2023 та №213/2023, розміщених на сайті Офісу президента, Сумську ОДА очолить Володимир Артюх, а Луганську ОДА — Артем Лісогора. Обидва укази датовані 12 квітня, хоча були оприлюднені на сайті у розділі "Укази" увечері четверга, 13 квітня.

Володимир Артюх змінив на цій посаді Дмитра Живицького, якого звільнили ще наприкінці січня.

Артюх закінчив три навчальні заклади – Харківське вище військове авіаційне командне училище зв’язку, Військово-повітряну академію ім. Ю.А. Гагаріна та Національну академію оборони України.

Своє життя він пов’язав з армією та на різних посадах перебував 37 років і у 2009 році навіть був заступником начальника Генштабу. Має звання генерал-лейтенанта.

Своєю чергою Артем Лисогор змінив на посаді голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, який залишив посаду у середині березня.

Лисогор отримав спеціальність "Правознавство" у Національній академії внутрішніх справ. З 2016 року був заступником ГУ Нацполіції Житомирської області, а з 2021 року перебував на сході України, де виконував обов’язки заступника командувача ООС із залучення підрозділів поліції.

Крім того, він має звання полковника поліції та був нагороджений орденами Богдана Хмельницького та "За мужність" III ступеня.

Як повідомлялося раніше, у квітні також було призначено нового голову Київської ОВА. Ним став Руслан Кравченко, який раніше був керівником Бучанської окружної прокуратури.