Петр Врублевский в интервью казахстанскому блоггеру объяснил, почему в Украине не жалеют русских солдат

Казахстан, недавно имевший конфликт с россией из-за странного поста дмитрия медведева с угрозами территориальной целостности страны, на этот раз потребовал объяснений от украинского посла. Дипломат Петр Врублевский был вызван в Министерство иностранных дел Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе МИД, Врублевскому выразили протест за его слова в одном из интервью, в котором он рассказал, почему в Украине не жалеют российских оккупантов. В беседе с казахстанским блоггером Диасом Кузаировым посол сказал буквально следующее: "[Мы] пытаемся убить как можно больше. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все".

В сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана утверждается, что подобные заявления не уместны для деятельности посла иностранного государства. "Такие действия не должны наносить ущерб дружеским отношениям между государствами", — говорится в сообщении МИД.

Стоит отметить, что слова Врублевского прокомментировала еще и представительница так называемого мида самой россии мария захарова. Естественно, она тут же заговорила о нацизме. "Такое может говорить только посол террористического режима. 8 лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто", — написала она в своем телеграм-канале. Почему-то умолчав, что именно россию Латвия уже признала террористической страной, а в США ведутся активные дискуссии о предоставлении россии статуса государства-спонсора терроризма.

Как сообщал "Телеграф", Врублевский – не первый украинский посол, вызывающий скандал своими словами. Не менее острым на язык является и представитель Украины в Германии Андрей Мельник – о его увольнении уже есть указ, но он до сих пор исполняет свои обязанности до назначения преемника, и уже в этом статусе успел жестко раскритиковать власти Берлина за отказ организовывать выставку сожженных российских танков.