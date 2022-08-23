МЗС Казахстану викликає українського посла за слова про росіян: що сталось

Петро Врублевський в інтерв’ю казахстанському блогеру пояснив, чому в Україні не шкодують російських солдат

Казахстан, який нещодавно мав конфлікт з росією через дивний пост дмитра медведєва з погрозами територіальній цілісності країни, цього разу зажадав пояснень від українського посла. Дипломата Петра Врублевського викликали до Міністерства закордонних справ Казахстану.

Як повідомили у прес-службі МЗС, Врублевському висловили протест за його слова в одному з інтерв’ю, в якому він розповів, чому в Україні не шкодують російських окупантів. У бесіді з казахстанським блогером Діасом Кузайировим посол сказав буквально таке: "[Ми] намагаємось вбити якомога їх більше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям. Ось і все".

У повідомленні зовнішньополітичного відомства Казахстану стверджується, що подібні заяви недоречні для діяльності посла іноземної держави. "Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", — йдеться в повідомленні МЗС.

Варто зазначити, що слова Врублевського прокоментувала ще й представниця так званого мзс самої росії марія захарова. Звісно, вона тут же заговорила про нацизм. "Таке може казати лише посол терористичного режиму. 8 років київські нацисти вбивали мовчки, звинувачуючи у всьому москву, тепер про плани національної чистки говорять відкрито", — написала вона у своєму телеграм-каналі. Чомусь умовчавши, що саме росію Латвія уже визнала терористичною країною, а у США точаться активні дискусії про надання рф статусу країни-спонсора тероризму.

Як повідомляв "Телеграф", Врублевський – не перший український посол, який спричиняє скандал своїми словами. Не менш гострим на язик є представник Україні у Німеччині Андрій Мельник – про його звільнення уже є указ, але він досі виконує свої обовязки до призначення наступника, і вже у цьому статусі встиг жорстко розкритикувати владу Берліна за відмову організовувати виставку спалених російських танків.