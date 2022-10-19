Нового представителя Украины глава государства пока не назначил

Громкий скандал, в эпицентре которого оказался украинский посол в Республике Казахастан Петр Врублевский, наконец-то закончился — увольнением дипломата с занимаемой должности. О кадровых перестановках в украинском посольстве стало известно накануне, 18 октября.

Соответствующий указ под номером 723/2022 опубликован на официальном сайте Президента Украины, передает "Телеграф". В нем указано, что Врублевский будет уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане.

Подобный исход карьеры Врублевского связан с его августовскими заявлениями в интервью казахскому блогеру Диасу Кузаирову. Напомним, что среди прочего, отвечая о происходящем в Украине, он подчеркнул: сейчас наши граждане заняты тем, чтобы "убить как можно больше русских". Такой подход он объяснил тем, что чем больше таких жертв придется на нынешних украинцев, тем меньше придется воевать нашим детям.

Из-за возмущений российского МИД казахскому Министерству пришлось вызывать Петра Врублевского "на ковер". Дипломату был выражен протест, и он был вынужден извиниться за сказанное. Свои слова он выразил повышенной эмоциональностью из-за происходящего в Украине.

Стоит отметить, что еще в начале октября пресс-секретарь МИД рф мария захарова возмущалась тем, что Врублевскому по-прежнему позволили оставаться в Астане, несмотря на требования россии выслать его за пределы страны. Один из дипломатов казахского министерства назвал тон захаровой "не согласованным с характером союзнических отношений" и напомнил, что россия и РК являются равноправными стратегическими партнерами. Выезд Врублевского же, по его словам, состоится не позже того времени, как Украина назначит нового посла.

Отметим, что пока этого не произошло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой позицией насчет войны в Украине выделился китайский посол в Исландии при разговоре с представителями НАТО.