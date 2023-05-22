Казахстан не хоче бачити ексглаву Луганської ОВА послом України: чим не догодив

Казахстан хоче іншого кандидата на цю посаду

Казахстан не бажає бачити на посаді посла України в країні колишнього главу Луганської ОВ Сергія Гайдая.

Як повідомляє ZN.ua з посиланням на свої джерела, в Астані відмовилися видавати агреман Гайдаю у відповідь на офіційний запит Києва.

У Казахстані мотивують своє рішення тим, що хотіли б бачити на цій посаді посла професійного дипломата, яким ексглава Луганської ОВА не є.

При цьому повідомляється, що казахська сторона відмову зробила у "м’якій, але твердій" формі.

Як повідомлялося раніше, попереднього посла України в Казахстані Петра Врублевського було звільнено зі своєї посади в жовтні минулого року.

Причиною цього стала істерика росіян після жорсткого висловлювання дипломата у розмові з одним із казахських блогерів щодо необхідності знищувати російських окупантів, які прийшли зі зброєю на українську землю. Через це МЗС Казахстану викликало Врублевського на розмову та висловило протест.

Щодо Гайдая, то указ президента про його звільнення було оприлюднено 15 березня поточного року. 13 квітня стало відомо, що його посаду обійме колишній заступник голови Нацполіції Житомирської області Артем Лисогор.