Нового представника України глава держави наразі не призначив

Гучний скандал, в епіцентрі якого опинився український посол в Республіці Казахастан Петро Врублевський, нарешті закінчився — звільненням дипломата з посади. Про кадрові перестановки в українському посольстві стало відомо напередодні, 18 жовтня.

Відповідний указ за номером 723/2022 опубліковано на офіційному сайті Президента України, передає "Телеграф". У ньому зазначено, що Врублевського буде звільнено з посади надзвичайного та повноважного посла України в Казахстані.

Подібний результат кар’єри Врублевського пов’язаний із його серпневими заявами в інтерв’ю казахському блогеру Діасу Кузаїрову. Нагадаємо, що серед іншого, розповідаючи про події в Україні, він підкреслив: зараз наші громадяни зайняті тим, щоб "вбити якнайбільше росіян". Такий підхід він пояснив тим, що чим більше таких жертв припаде на нинішніх українців, то менше доведеться воювати нашим дітям.

Через обурення російського МЗС казахському Міністерству довелося викликати Петра Врублевського "на килим". Дипломату висловили протест, і він був змушений вибачитися за сказане. Свої слова він висловив підвищеною емоційністю через те, що відбувається в Україні.

Ще на початку жовтня прессекретар МЗС рф марія захарова обурювалася тим, що Врублевському, як і раніше, дозволили залишатися в Астані, попри вимоги росії вислати його з країни. Один із дипломатів казахського міністерства назвав тон захарової "не узгодженим із характером союзницьких відносин" і нагадав, що росія та РК є рівноправними стратегічними партнерами. Виїзд Врублевського ж, за його словами, відбудеться не пізніше за той час, як Україна призначить нового посла.

Зазначимо, що поки що цього не сталося.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою позицією щодо війни в Україні виділився китайський посол в Ісландії під час розмови з представниками НАТО.