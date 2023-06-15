Хто замість Попка? Кого на Банковій розглядають як "смотрящего" за Кличком

Офіс президента не відкинув ідею посилити контроль за мером Києва Віталієм Кличком. Зокрема наразі розглядають декілька кандидатів на заміну голови військової адміністрації Києва Сергія Попка. Новий кандидат повинен буде реально перебрати на себе функції управління столицею, говорять джерела "Телеграфу" в українському політикумі.

Одним з кандидатів співрозмовники назвали колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. Після звільнення з Луганщини його планували призначити послом України в Казахстані, однак, як розповіли джерела "Телеграфу", влада Казахстану не сприйняла його кандидатуру. Казахи хочуть бачити на цій посаді кадрового дипломата, а не представника військової адміністрації.

Сам Гайдай прокоментував "Телеграфу" інформацію про своє можливе призначення до Київської адміністрації. За його словами, такого рішення станом на четвер немає. "Принаймні я про нього не знаю",- відповів Гайдай.

Ще одним ймовірним кандидатом декілька джерел "Телеграфу" назвали чинного голову Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту. Він також був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі з організованою злочинністю та працював заступником начальника Головного управління СБУ в Києві.

"Віктор Микита — голова Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу", з ним не пов’язано жодного скандалу, він би підійшов Офісу президента на цю посаду",- каже один зі співрозмовників в депутатському корпусі.

Микита 1998 року закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум (технологія, економіка та планування деревообробки, технолог-економіст), 2002 року — Національну академію внутрішніх справ України (правознавство, юрист). Після закінчення Нацакадемії працював у правоохоронних органах, крім роботи на Закарпатті, зокрема, був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області. З 2013 до 2014 року служив у Донецьку. Закарпатську ОДА очолює з 10 грудня 2021 року, також є головою Палати регіонів Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові України.

Раніше "Телеграф" вже писав, що на Банковій в якості заміни Сергію Попку в КМВА розглядали кандидатуру міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, але він не хоче обіймати цю посаду.

"Він бачить себе у міністерстві, а взагалі, ймовірно, хоче йти на віце-прем’єра",- додає джерело видання.

Загалом співрозмовники видання підкреслюють, що на Банковій хочуть зняти Віталія Кличка з посади голови КМДА, однак наразі реальної можливості немає. Тому в ОП можуть поставити нового голову КМВА, який в умовах воєнного стану бодай частково перебере на себе функції Кличка.