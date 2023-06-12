Скандал із закритими сховищами у Києві: у "Слузі народу" оцінили наслідки для Кличка

У "Слузі народу" не вірять у те, що Кличка можуть звільнити

Після трагедії у Деснянському районі столиці, де біля закритого притулку загинули люди, довкола мера Києва Віталія Кличка почали згущуватись хмари. При цьому нині вище керівництво країни навряд має важелі, які могли б позбавити столичного голову посади.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив анонімний співрозмовник із "Слуги народу".

Джерело видання скептично ставиться до шансів центральної влади "перемогти Кличка".

"Кличко обставився купою захисту і починає ще на далеких підступах оборонятися. Думаю, якщо ми дійдемо до якихось серйозних рухів проти нього, то все закінчиться дзвінком від умовного Шольца або умовного фон дер Ляйєн із закликом "поважати місцеве самоврядування", – сказав неназваний представник "Слуги народу"

Інший співрозмовник на Банковій підтверджує таку думку. У коментарі виданню він зазначив, що нічим серйозний конфлікт закінчитись не може, а незабаром про нього забудуть на тлі інших гучних подій.

Видання зазначає, що теоретично для "зняття" Кличка залишаються два способи. Перший — рішенням парламенту передати всі повноваження мера та міськради начальнику КМВА, а другий — шляхом голосування за недовіру меру в Київраді. При цьому журналісти сумніваються у такому розвитку подій, бо там у Кличка є лояльна до нього більшість.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 1 червня під час ракетної атаки загинули троє місцевих жителів, включаючи дитину. Вони дійшли укриття, розташованого в поліклініці №3 у Деснянському районі, але їм ніхто не відкрив.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві провели ретельну перевірку притулків після трагедії у Деснянському районі.