Піар на трагедії: військовий розкритикував Камишіна за "комедійні відоси" з Кличком

Камишіна критикують за піар на трагедії у Києві

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін викликав обурення і критику з боку військових через "комедійні відоси" з мером Києва Віталієм Кличком замість того, щоб виконувати свою роботу. Зокрема з таким закидом до міністра виступив боєць 3-ї окремої штурмової бригади та громадський діяч Артем Савичев.

"Піар на трагедії. У медіапросторі активно йде змагання з перевірки укриттів. Перевіряє громадськість, голови районів, КМВА, і навіть мер Кличко. Всі пишуть пости, знімають відео і водночас доносять інформацію про мапу укриттів. Більшість збирає детальну інформацію про пункти, що перебувають у занедбаному стані. Частково це можна зрозуміти. Але, на жаль, людей такими діями не повернеш і укриття за два дні не стануть ідеальними", — заявив Савичев, зазначивши, що "не втримався" і Камишін.

"Він бігає всюди разом із В. Кличко та знімає відоси як він кепкує з мера. Коли натомість міг би виконувати свої безпосередні обов’язки. Хіба дурний хайп це те, що нам зараз необхідно? Коли мої побратимам з бригади та знайомим з інших військових частин телефонують, щоб дізнатися, чого вони потребують, то відповідь завжди одна: "БК! Нам потрібно більше БК та техніки"", — обурився військовий.

За його словами, на фоні всього цього хайпу, хотілося б бачити від міністра не інфографіку перевірки укриттів, а дані про виготовлення патронів, снарядів, ракет та броні за останній час.

"Хочеться бачити не кепкування з мера, а скільки заводів СТРАТЕГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ відновили свою роботу та почали працювати на повну потужність. Я переконаний, що кожному військовому цікаво, скільки залучено приватних структур до виконання поставлених завдань та що зроблено для підготовки до контрнаступу. Піаритися на горі та тролити політиків завжди всі встигнуть.

СОТНІ ТИСЯЧ військових щодня ризикують своїм життям і щохвилини маємо нові втрати на фронті. Тому всі мусять працювати на своїх місцях і виконувати власні обов’язки, щоб трагедій було менше, а здорового глузду більше. Бо надто змістилися акценти не в правильний бік", — з сумом резюмував Артем Савичев.