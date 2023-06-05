Пиар на трагедии: военный раскритиковал Камышина за "комедийные видосы" с Кличко

Камышина критикуют за пиар на трагедии в Киеве

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин вызвал возмущение и критику со стороны военных из-за "комедийных видосов" с мэром Киева Виталием Кличко вместо того, чтобы выполнять свою работу. В частности, с таким упреком к министру выступил боец 3-й отдельной штурмовой бригады и общественный деятель Артем Савичев.

"Пиар на трагедии. В медиапространстве активно идет соревнование по проверке укрытий. Проверяют общественность, главы районов, КМВА, и даже мэр Кличко. Все пишут посты, снимают видео и одновременно доносят информацию о карте укрытий. Большинство собирает подробную информацию о пунктах, которые находятся в заброшенном состоянии. Частично это можно понять. Но, к сожалению, людей такими действиями не вернешь и укрытия через два дня не станут идеальными", — заявил Савичев, отметив, что "не удержался" и Камышин.

"Он бегает повсюду вместе с В. Кличко и снимает видосы как он насмехается над мэром. Когда же мог бы выполнять свои непосредственные обязанности. Разве глупый хайп это то, что нам сейчас необходимо? Когда моим побратимам из бригады и знакомым из других военных частей звонят, чтобы узнать, в чем они нуждаются, то ответ всегда один: "БК! Нам нужно больше БК и техники", — возмутился военный.

По его словам, на фоне всего этого хайпа хотелось бы видеть от министра не инфографику проверки укрытий, а данные об изготовлении патронов, снарядов, ракет и брони за последнее время.

"Хочется видеть не насмешки над мэром, а сколько заводов СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ возобновили свою работу и начали работать на полную мощность. Я убежден, что каждому военному интересно, сколько привлечено частных структур к выполнению поставленных задач и что сделано для подготовки к контрнаступлению. Пиариться на горе и троллить политиков всегда все успеют.

СОТНИ ТЫСЯЧ военных ежедневно рискуют своей жизнью и ежеминутно имеем новые потери на фронте. Поэтому все должны работать на своих местах и выполнять собственные обязанности, чтобы трагедий было меньше, а здравого смысла больше. Потому что слишком сместились акценты не в правильную сторону", — с грустью резюмировал Артем Савичев.