росія вбила маленьку киянку в День захисту дітей: фото її скорботного дідуся облетіло мережу
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Однієї ночі чоловік втратив дочку та онуку
У мережі з’явилося пронизливе фото наслідків російського ракетного удару по Києву — дідусь сидить поряд із тілом своєї загиблої у Міжнародний день захисту дітей 9-річної онуки. Загинула також і мама дівчинки – його дочка.
Фото у Twitter опублікував його автор — Сергій Окунєв.
Він пише, що спочатку цей чоловік кілька годин сидів поруч із тілом онуки навпочіпки, потім йому принесли стілець.
"Дівчинка майже все життя прожила в умовах російської агресії проти України", — додав автор фото.
Українці у мережі висловлюють співчуття родичам загиблих (крім доньки та онуки цього чоловіка загинула ще одна молода жінка) та констатують, що це – черговий злочин "русского мира". Деякі відзначають, що війна йтиме доти, доки не прийде "в дім кожного москвича та пітерця".
Нагадаємо, в ході російської повітряної атаки вночі 1 червня жителі Деснянського району намагалися потрапити в укриття в поліклініці, проте сторож не відкрив їм і вони виявилися беззахисними перед уламками ракет, що впали туди. Троє людей загинули.
Як повідомляв "Телеграф", мер Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента з пропозицією про усунення від виконання обов’язків голови Деснянського району Дмитра Ратнікова на час розслідування, чи було відкрито вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей.