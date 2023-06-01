росія вбила маленьку киянку в День захисту дітей: фото її скорботного дідуся облетіло мережу

Однієї ночі чоловік втратив дочку та онуку

У мережі з’явилося пронизливе фото наслідків російського ракетного удару по Києву — дідусь сидить поряд із тілом своєї загиблої у Міжнародний день захисту дітей 9-річної онуки. Загинула також і мама дівчинки – його дочка.

Фото у Twitter опублікував його автор — Сергій Окунєв.

Він пише, що спочатку цей чоловік кілька годин сидів поруч із тілом онуки навпочіпки, потім йому принесли стілець.

Дідусь поруч із тілом убитої російської ракетою онуки. Фото Сергій Окунєв twitter

"Дівчинка майже все життя прожила в умовах російської агресії проти України", — додав автор фото.

Українці у мережі висловлюють співчуття родичам загиблих (крім доньки та онуки цього чоловіка загинула ще одна молода жінка) та констатують, що це – черговий злочин "русского мира". Деякі відзначають, що війна йтиме доти, доки не прийде "в дім кожного москвича та пітерця".

Нагадаємо, в ході російської повітряної атаки вночі 1 червня жителі Деснянського району намагалися потрапити в укриття в поліклініці, проте сторож не відкрив їм і вони виявилися беззахисними перед уламками ракет, що впали туди. Троє людей загинули.

Як повідомляв "Телеграф", мер Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента з пропозицією про усунення від виконання обов’язків голови Деснянського району Дмитра Ратнікова на час розслідування, чи було відкрито вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей.