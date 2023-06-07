Кличко звільняє топчиновника КМДА за нічну гулянку: чому мер "дивиться не туди"

Мер чомусь не зацікавився тим, чому його підлеглий зустрічається вночі зі скандальним забудовником

Комендантська година у Києві традиційно існує не для всіх – маса чиновників, правоохоронців, бізнесменів і навіть спортсменів продовжують порушувати обмеження, пересуваючись та зустрічаючись із якимись їм однією зрозумілою метою.

Цього разу після розслідування журналістів "Української правди" інформація про порушників набула розголосу. Так, в одному з ресторанів, помітили голову Департаменту культурної спадщини КМДА Олександра Нікоряка та столичного ж забудовника Артура Мхітаряна.

Що могло бути темою їхньої зустрічі — здогадатися не складно, хоч і достеменно невідомо. Ми ж вирішили покопатися в їхніх біографіях і тепер можемо впевнено сказати, що помічені особи дуже примітні люди.

Екс-зять регіонала та син "авторитету" ОЗУ

Майбутній голова Департаменту культурної спадщини КМДА Олександр Нікоряк народився 6 вересня 1984 року у місті Вижниці Чернівецької області, а освіту здобув у Київському національному університеті культури та мистецтв. Після чого виступав співаком під псевдонімом Олександр Фортадо.

Незважаючи на "культурну" освіту, його першим офіційним місцем роботи стало ПАТ "Мостобуд", куди він потрапив через чотири роки після закінчення вузу – 2011-го, і одразу заступником голови наглядової ради. Щоправда, працював він там менше двох місяців, з липня до серпня, а вже з вересня 2011 року став заступником директора ДП "Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи".

Потім він місяць був помічником-консультантом нардепа, і нарешті 31 жовтня 2013 року став начальником відділу у Департаменті культурної спадщини КМДА. Відповідати ж за культурну спадщину столиці у повному обсязі Олександр Нікоряк розпочав із вересня 2018 року, очоливши департамент.

Вражаюча на перший погляд кар’єра пояснюється досить просто – сімейними та родинними зв’язками.

Так, на малій батьківщині сімейство Нікоряків добре відоме – отець Дмитро є бізнесменом і був депутатом Вижницької міськради, у сфері його інтересів – лісова галузь, нерухомість та торгівля.

Втім, за даними сайту "Україна кримінальна", у 1990-х роках у Вижниці орудувала ОЗУ на чолі з братами Нікоряками – Дмитром та Петром, які нібито займалися рекетом та тримали під контролем лісову галузь. В останні роки у правоохоронців нагромадилися питання до колишніх "авторитетів".

Цікаво, що головою наглядової ради "Мостобуду", де 2011-го працював Олександр Нікоряк, є уродженець Вінниці Володимир Продивус, за яким також тягнеться репутація кримінального авторитету. До речі, 2013-го Олександр працював помічником саме у Володимира Продивуса під час перебування того нардепом.

Але все ж таки головну причину успіху Олександра Нікоряка тих років, скоріше потрібно бачити в особі його тестя – першому заступнику голови Партії регіонів Володимиру Рибаку, на чиїй онуці Катерині Нікоряк Олександр був одружений з 2011 по 2016 роки.

У центрі молодята, поруч Андрій Ющенко

Департамент забудовників?

Стати ж головою Департаменту культурної спадщини в КМДА Олександр Нікоряк, як припускають ЗМІ, зміг завдяки нардепу від ОПЗЖ, забудовнику та екс-смотрящому за Києвом Вадиму Столару. Принаймні саме людиною останнього вважають Ірину Нікоряк – двоюрідну сестру Олександра.

Втім, споріднені зв’язки — не порок, але що закидають Нікоряку, то це часті пожежі в історичних будівлях столиці, які потім втрачають статус охоронюваних і їхні землі забудовуються новими будівлями. У 2019 році таких пожеж було як мінімум п’ять.

Хоча у Києві було прийнято програму збереження культурної спадщини на 250 млн гривень, столиця раз у раз втрачала історичні пам’ятки. Наприклад, будинок №76 по вулиці Саксаганського був просто знесений забудовником, але нічого не було зроблено, хоча будівлі було 150 років.

І хоч за знесення історичної будівлі у провулку Цимлянському на Подолі проти винуватця – ТОВ "Дніпро 2002" було порушено кримінальну справу, забудовники традиційно мало зважають на статус історичних будівель столиці. Олександр Нікоряк не може (або не хоче) їм завадити.

Борець із СБУ та забудовник

Враховуючи посаду Олександра Нікоряка, його нічна зустріч із забудовником Артуром Мхітаряном та подальша поїздка на авто девелопера виглядає більш ніж дивно.

Прізвище Мхітарян багато про що говорить учасникам будівельного ринку, щоправда, пов’язане воно з Нвером Мхітаряном — батьком Артура та головою будівельної корпорації "Познякижилбуд", народним депутатом України трьох скликань. У 2015 році батькова компанія увійшла до складу Taryan Group якої володіє Мхітарян-молодший, а Нвер тепер займається девелоперським бізнесом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Артур Мхітарян

Треба сказати, що Артур Мхітарян — людина не боязкого десятка і в грудні 2018 року публічно виступив проти Служби безпеки України, звинувативши її в шантажі — спецслужба нібито незаконно порушила проти його компанії кримінальні справи щодо будівництва ЖК Taryan Towers у центрі Києва без дозволу Міністерства культури. Але головне, цим фірмам пропонували продати незакінчені будмайданчики в рази дешевше за їхню ринкову вартість, щоб уникнути проблем із СБУ.

Мхітарян проти СБУ

Публічна заява відіграла свою роль – і у травні 2019 року справу проти Taryan Group було закрито.

Як писали пізніше ЗМІ, під час будівництва ЖК Taryan Towers компанія Артура Мхітаряна допустила численні порушення і всі вони розкрилися після пожежі на 34 поверсі висотки. Причому його було збудовано незаконно – висота будівлі обмежувалася 31-м поверхом.

Але жодних наслідків для Мхітаряна-молодшого це не мало. Більше того, восени 2019 року його помітили у компанії актора "95 кварталу" Міки Фаталова на зустрічі з тодішнім прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Словом, забудовник звик дружити можновладцями, які можуть принести йому користь, і Олександр Нікоряк був серед них.

Чому був?

Як повідомив уже в середу, 7 червня, мер Києва Віталій Кличко, він вимагає від Олександра Нікоряка писати заяву на звільнення за порушення комендантської години. Але навіщо голова Департаменту культурної спадщини КМДА зустрічався з відомим забудовником, мером Києва. схоже, не хвилює. А даремно.