Кличко увольняет топ-чиновника КГГА за ночную гулянку: почему мэр "смотрит не туда"

Мэр почему-то не заинтересовался тем, почему его подчиненный встречается ночью со скандальным застройщиком

Комендантский час в Киеве традиционно существует не для всех – масса чиновников, правоохранителей, бизнесменов и даже спортсменов продолжают нарушать ограничения, передвигаясь и встречаясь с какими-то им одним понятными целями.

На этот раз после расследования журналистов "Украинской правды" информация о нарушителях обрела огласку. Так, в одном из ресторанов, заметили главу Департамента культурного наследия КГГА Александра Никоряка и столичного же застройщика Артура Мхитаряна.

Что могло быть темой их встречи — догадаться не сложно, хотя и доподлинно неизвестно. Мы же решили покопаться в их биографиях и теперь можем уверенно сказать, что замеченные личности — весьма примечательные люди.

Экс-зять регионала и сын "авторитета" ОПГ

Будущий глава Департамента культурного наследия КГГА Александр Никоряк родился 6 сентября 1984 года в городе Вижнице Черновицкой области, а образование получил в Киевском национальном университете культуры и искусств. После чего выступал в качестве певца под псевдонимом Александр Фортадо.

Несмотря на "культурное" образование, его первым официальным местом работы стало ПАО "Мостострой", куда он попал спустя четыре года после окончания вуза – в 2011-м, и сразу заместителем председателя наблюдательного совета. Правда, работал он там менее двух месяцев, с июля по август, а уже с сентября 2011 года стал заместителем директора ГП "Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы".

Затем он месяц побыл помощником-консультантом нардепа, и наконец 31 октября 2013 года стал начальником отдела в Департаменте культурного наследия КГГА. Отвечать же за культурное наследие столицы в полном объеме Александр Никоряк начал с сентября 2018 года, возглавив департамент.

Поразительная на первый взгляд карьера объясняется довольно просто – семейными и родственными связями.

Так, на малой родине семейство Никоряков хорошо известно – отец Дмитрий является бизнесменом и был депутатом Вижницкого горсовета, в сфере его интересов – лесная отрасль, недвижимость и торговля.

Впрочем, по данным сайта "Украина криминальная", в 1990-х годах в Вижнице орудовала ОПГ во главе с братьями Никоряками – Дмитрием и Петром, которые якобы занимались рэкетом и держали под контролем лесную отрасль. В последние годы у правоохранителей накопились вопросы к бывшим "авторитетам".

Любопытно, что главой наблюдательного совета "Мостостроя", где в 2011-м работал Александр Никоряк, является уроженец Винницы Владимир Продивус, за которым также тянется репутация криминального авторитета. Кстати, в 2013-м Александр работал помощником именно у Владимира Продивуса в бытность того нардепом.

Но все же главную причину успеха Александра Никоряка тех лет, скорее нужно видеть в отце его тестя – первом заместителе председателя Партии регионов Владимире Рыбаке, на чьей внучке Екатерине Никоряк Александр был женат с 2011 по 2016 годы.

В центре молодожены, рядом Андрей Ющенко

Департамент для застройщиков?

Стать же главой Департамента культурного наследия в КГГА Александр Никоряк, как предполагают СМИ, смог благодаря нардепу от ОПЗЖ, застройщику и экс-смотрящему за Киевом Вадиму Столару. Во всяком случае, именно человеком последнего считают Ирину Никоряк – двоюродную сестру Александра.

Впрочем, родственные связи — не порок, но вот что ставят в упрек Никоряку, так это частые пожары в исторических зданиях столицы, которые затем теряют статус охраняемых и их земли застраиваются новыми зданиями. В 2019-м году таких пожаров было как минимум пять.

Хотя в Киеве была принята программа сохранения культурного наследия на 250 млн гривен, столица то и дело теряла исторические памятники. Например, дом №76 по улице Саксаганского был просто снесен застройщиком, но ничего предпринято не было, хотя зданию было 150 лет.

И хоть за снос исторического здания в переулке Цимлянском на Подоле против виновника – ООО "Днепр 2002", было возбуждено уголовное дело, застройщики традиционно мало считаются со статусом исторических зданий столицы. Александр Никоряк же не может (или не хочет) им помешать.

Борец с СБУ и застройщик

Учитывая должность Александра Никоряка, его ночная встреча с застройщиком Артуром Мхитаряном и последующая поездка на авто девелопера выглядит более чем странно.

Фамилия Мхитарян о многом говорит участникам строительного рынка, правда, связана она с Нвером Мхитаряном — отцом Артура и главой строительной корпорации "Познякижилстрой", народным депутатом Украины трех созывов. В 2015 году компания отца вошла в состав Taryan Group которой владеет Мхитарян-младший, а Нвер теперь занимается девелоперским бизнесом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Артур Мхитарян

Надо сказать, что Артур Мхитарян — человек не робкого десятка и в декабре 2018 года публично выступил против Службы безопасности Украины, обвинив ее в шантаже — спецслужба якобы незаконно возбудила против его компании уголовные дела по факту строительства ЖК Taryan Towers в центре Киева без разрешения Министерства культуры. Но главное, этим фирмам предлагали продать незаконченные стройплощадки в разы дешевле их рыночной стоимости, чтобы избежать проблем с СБУ.

Мхитарян против СБУ

Публичное заявление сыграло свою роль – и в мае 2019 года дело против Taryan Group было закрыто.

Как писали позднее СМИ, в ходе строительства ЖК Taryan Towers компания Артура Мхитаряна допустила многочисленные нарушения и все они вскрылись после пожара на 34-м этаже высотки. Причем он был выстроен незаконно – высота здания ограничивалась 31-м этажом.

Но никаких последствий для Мхитаряна-младшего это не имело. Более того, осенью 2019 года его заметили в компании актера "95 квартала" Мики Фаталова на встрече с тогдашним премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Словом, застройщик привык дружить властьпредержащими, которые могут принести ему пользу, и Александр Никоряк был в их числе.

Почему был?

Как сообщил уже в среду, 7 июня, мэр Киева Виталий Кличко, он потребовал от Александра Никоряка писать заявление на увольнение за нарушение комендантского часа. Но вот зачем глава Департамента культурного наследия КГГА встречался с известным застройщиком, мэра Киева. похоже, не волнует. А зря.