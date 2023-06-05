Ситуація залишається плачевною: у Києві провели ретельну перевірку стану укриттів (інфографіка)

У Києві майже половина сховищ непридатна для розміщення громадян

Ситуація із укриттями у Києві залишається плачевною. Майже половина з них не готова приймати людей під час повітряної тривоги.

Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин.

За його словами, ситуація з бомбосховищами у столиці – критична.

"Підвели підсумки 2-го дня роботи комісії з ревізії укриттів Києва. Наразі перевірено вже третину укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", — уточнив він.

Станом на ранок 5 червня у столиці перевірили 1849 сховищ. З них 32% (596 об’єктів) не готові до прийому людей, а ще 13% (242 об’єкти) взагалі не змогли відкрити.

Водночас мер Києва Віталій Кличко у Telegram написав, що його представники перевірили понад 1600 укриттів станом на ранок 5 червня. Більше третини (37% або 590 об’єктів) були у незадовільному стані.

"Нагадаю, що місто минулого і цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування укриттів. Перевірка триває. Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки глав районів із найгіршими показниками будуть подальші звернення до Президента щодо кадрових рішень", — уточнив столичний мер.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці обурені трагедією через закрите бомбосховище. На їхню думку, за смерть українців, які загинули в ніч проти 1 червня, мають відповідати не лише росіяни, а й українські чиновники.