Скандал с закрытыми убежищами в Киеве: в "Слуге народа" оценили последствия для Кличко

В "Слуге народа" не верят в то, что Кличко могут уволить

После трагедии в Деснянском районе столицы, где возле закрытого убежища погибли люди, вокруг мэра Киева Виталия Кличко начали сгущаться тучи. При этом сейчас у высшего руководства страны вряд ли есть рычаги, которые могли бы лишить столичного мера должности.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил анонимный собеседник из "Слуги народа".

Источник издания скептически относится к шансам центральной власти "победить Кличко".

"Кличко обставился кучей защит и начинает еще на дальних подступах обороняться. Думаю, если мы дойдем до каких-то серьезных движений против него, то все закончится звонком от условного Шольца или условной фон дер Ляйен с призывом "уважать местное самоуправление", – сказал неназванный представитель "Слуги народа"

Другой собеседник на Банковой подтверждает такое мнение. В комментарии изданию он отметил, что ничем серьезный конфликт закончиться не может, а вскоре о нем забудут на фоне других громких событий.

Издание отмечает, что в теории для "снятия" Кличко остаются два способа. Первый — решением парламента передать все полномочия мэра и горсовета начальнику КГВА, а второй — путем голосования за недоверие мэру в Киевсовете. При этом журналисты сомневаются в таком развитии событий, так как там у Кличко там есть лояльное к нему большинство.

Напомним, в Киеве в ночь на 1 июня во время ракетной атаки погибли трое местных жителей, включая ребенка. Они пришли к укрытию, расположенному в поликлинике №3 в Деснянском районе, но им никто не открыл.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве провели тщательную проверку убежищ после трагедии в Деснянском районе.