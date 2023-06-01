россия убила маленькую киевлянку в День защиты детей: фото ее скорбящего дедушки облетело сеть

В одну ночь мужчина потерял дочь и внучку

В сети появилось пронзительное фото последствий российского ракетного удара по Киеву — дедушка сидит рядом с телом своей погибшей в Международный день защиты детей 9-летней внучки. Погибла также и мама девочки — его дочь.

Фото в Twitter опубликовал его автор — Сергей Окунев.

Он пишет, что сначала этот мужчина несколько часов сидел рядом с телом внучки на корточках, потом ему принесли стул.

Дедушка рядом с телом убитой российской ракетой внучки. Фото Сергей Окунев twitter

"Девочка почти всю жизнь прожила в условиях российской агрессии против Украины", — добавил автор фото.

Украинцы в сети выражают соболезнования родственникам погибших (кроме дочери и внучки этого мужчины погибла еще одна молодая женщина) и констатируют, что это — очередное преступление "русского мира". Некоторые отмечают, что война будет идти до тех пор, пока не придет "в дома каждого москвича и питерца".

Напомним, в ходе российской воздушной атаки ночью 1 июня жители Деснянского района пытались попасть в укрытие в поликлинике, однако сторож не открыл им и они оказались беззащитными от упавших туда обломков ракет. Трое людей погибли.

Как сообщал "Телеграф", мэр Киева Виталий Кличко обратился в Офис президента с предложением об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянского района Дмитрия Ратникова на время расследования, было ли открыто ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.