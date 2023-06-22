"Зробить життя Кличка нестерпним": ЗМІ з'ясували, хто може стати новим головою КМВА, він уже прокоментував

Дане рішення може бути вигідним для Банкової відразу з кількох питань

Офіс президента Україна продовжує розглядати можливості звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. При цьому, оскільки в Європі негативно ставляться до законопроекту 5655 про реформування сфери містобудування, на даний крок у Зеленського можуть зовсім не піти.

Але, за інформацією Цензор.НЕТ, на Банковій знайшли рішення.

У Києві може з’явитися новий голова КМВА — Віталій Кім.

"Здається, на Банковій вигадали, як зробити перебування Віталія Кличка на посаді голови КМДА максимально нестерпним", — вважають журналісти.

Рішення про це нібито має з’явитися вже у п’ятницю, 23 червня, за результатами чергового засідання РНБО, яке анонсував Олексій Данілов.

"Президент дав доручення зібрати засідання РНБО. Після тих трагічних подій, які відбулися в Києві було дано завдання перевірити всі укриття на території нашої країни. Така перевірка відбулася. Була дана оцінка. І 23 червня на засіданні РНБО буде розглядатися це питання. Буде доповідь очільника МВС Ігоря Клименка. Буде доповідь ще одного міністра, який безпосередньо відповідав за перевірку. І за результатами доповіді будуть прийняті відповідні рішення", — сказав секретар РНБО.

На думку авторів матеріалу, для Банкової це рішення видається вигідним із кількох причин:

По-перше, Кім користується високою популярністю у населення.

По-друге, він виглядає дуже добре у публічних комунікаціях, що завжди було складним моментом для Кличка.

По-третє, після звільнення Миколаївщини Кім як герой почав втрачати показники, бо тепер не в епіцентрі уваги ЗМІ.

"А оскільки його розглядають як одного з можливих кандидатів очолити список "Слуг" на наступних виборах, то Київ вважають гарним майданчиком для нарощення рейтингу кандидата", — пишуть журналісти.

Втім, як виявилось, сам Віталій Кім стверджує, що нічого про це не знає.

"Вперше про це чую", — заявив голова Миколаївської ОВА в коментарі LB.

На уточнююче питання, яким буде його рішення, якщо у Зеленського таки висунуть таку пропозицію, Кім сказав: "Я не готовий це обговорювати".

"Джерела видання у столичній владі повідомили, що призначення Кіма в КМВА є лише одним із варіантів, що обговорюються центральною владою у розрізі кадрових змін у місті", — пише видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві загинули люди перед дверима закритого укриття.

Також ми повідомляли, що Кличко зробив заяву про роботу укриттів та натякнув на відповідальність Банкової.