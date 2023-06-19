Кличко задіяв свої єверопейські зв’язки для блокування законопроєкту 5655 - ЗМІ

Асоціація міст України, яку очолює Кличко, регулярно критикує законопроєкт 5655, а тепер до критики приєднався і депутат Європарламенту

Мер Києва Віталій Кличко намагається заблокувати ухвалення законопроєкту 5655 про реформування сфери містобудування. Для цього він залучив депутата Європарламенту від Німеччини Міхаеля Ґалера, який з голосу вніс в антикорупційну резолюцію ЄП щодо України пункт про неприпустимість ухвалення документа. Про це йдеться в публікації видання Delo.

На те, що поправку до резолюції вніс саме депутат від ХДС Міхаель Ґалер, звернула увагу народна депутатка Мар’яна Безугла. Журналісти підкреслюють, що Ґалера уже не вперше залучають до кампанії проти законопроєкту 5655. Зокрема, в березні 2023 року у ЗМІ, критично налаштованих до містобудівельної реформи, широко цитували його 50-секундне інтерв’ю каналу "Прямий". Канал належить лідеру фракції "Європейська солідарність" Петру Порошенку, сама "ЄС" активно підтримує Кличка у поточному конфлікті з Офісом Президента. Цитату поширили Асоціація міст України (її очолює Кличко), сайт міської ради Львова, сайти з медіахолдингу львівського мера Андрія Садового тощо.

Ще раніше Ґалер постійно відвідував різні події в Україні на запрошення Кличка, проводив з ним спільні ефіри, в тому числі, і під час повномасштабного вторгнення. Він також виступав з підтримкою децентралізації, яку можна було трактувати як підтримку Кличка, оскільки в цей час Офіс Президента в черговий раз просував ідею розділити посади мера Києва і голови КМДА, щоб нейтралізувати політичний вплив міського голови.

Раніше Ґалер також був серед підписантів "відкритого листа" від депутатів Європарламенту, в якому вони висловлювали невдоволення антикорупційною політикою Володимира Зеленського (лист був на адресу голови фракції Слуг народу Давида Арахамії) і погрожували ризиком втрати макрофінансової допомоги від ЄС, а також безвізового режиму, нагадують автори матеріалу.

Журналісти вважають, що залучення європейця до блокування законопроєкту 5655 означає вичерпання можливостей для внутрішнього протистояння впровадженню реформи. "Законопроєкт 5655 запроваджує низку новацій у сфері містобудування, які не подобаються місцевим органам самоврядування. Зокрема, йдеться про цифровізацію основних процедур, повʼязаних із будівництвом нових обʼєктів: отримання дозволів на початок робіт, перевірка документації, контроль за ходом будівництва тощо", — йдеться в статті.

"Міським головам не подобається втрата контролю над тіньовими процесами у будівництві в ручному режимі, а також відповідальність, яку місцеве самоврядування буде нести за неконтрольовані самобуди. У багатьох містах немає генпланів розвитку, що дозволяє розподіляти ділянки і дозволи між "своїми" без врахування потреб громади в інфраструктурі", — додають автори.

Асоціація міст України, яку очолює Кличко, регулярно критикує документ і підтримує публічну дискусію щодо негативних наслідків його впровадження. Натомість інші об’єднання місцевого самоврядування законопроєкт підтримали.

"Для Віталія Кличка потреба у тактичній перемозі в цьому питанні є частиною більшого політичного протистояння з Офісом Президента, який намагається усунути мера від неефективного, на думку Банкової, управління містом. Частиною такого протистояння була, зокрема, історія з перевіркою укриттів в столиці", — нагадують автори.

"Залучення євродепутатів має надати протистоянню глобального міжнародного значення, де "тиск на місцеве самоврядування" "поставить під загрозу європейські перспективи України". Питання лише в тому, чи розуміють європарламентарі, що окремі політичні гравці в Україні використовують їх у боротьбі за фінансові потоки, спираючись виключно на свою репутацію спортивних досягнень 20-річної давнини", — резюмує видання.