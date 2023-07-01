Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва: хто втратив посаду

Йдеться і про голову Деснянського району, де 1 червня люди загинули від падіння уламків ракети перед закритим укриттям

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва – Подільської, Дніпровської, Святошинської та Деснянської.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Зокрема:

Сергія Коваленка знято з посади голови Подільської районної адміністрації

знято з посади голови Подільської районної адміністрації Павла Бабія знято з посади голови Дніпровської районної адміністрації

знято з посади голови Дніпровської районної адміністрації Сергія Павловського знято з посади голови Святошинської районної адміністрації

знято з посади голови Святошинської районної адміністрації Дмитро Ратніков з посади голови Деснянської районної адміністрації

Нагадаємо, Дмитро Ратніков після трагедії в ніч на 1 червня, коли в Деснянському районі столиці люди (у тому числі дитина) загинули перед дверима закритого притулку від падіння уламків збитої ППО російської ракети, вступив у суперечку з мером столиці Віталієм Кличком, який нібито хотів покласти всю відповідальність на Ратнікова. Він же заявляв, що її має розділити і сам Кличко.

Як повідомляв "Телеграф", 27 червня стало відомо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо мера Києва Віталія Кличка та голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Їм оголосили догани, ймовірно, через неналежний стан укриттів у столиці та області. Крім Кличка та Попка, догани були оголошені главам кількох районних держадміністрацій Києва. Також Кабмін підтримав розпорядження президента та звільнив кількох голів районних адміністрацій.