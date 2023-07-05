Вибухи в київському суді влаштував обвинувачений у теракті під Радою у 2015-му: що ще про нього відомо

Підозрюваний понад сім років перебуває у СІЗО

Увечері 5 липня у Києві у будівлі Шевченківського суду сталося кілька вибухів та захоплення заручників. За попередньою інформацією зловмисником був Ігор Гуменюк, якого звинувачують у скоєнні теракту біля будівлі Верховної Ради у 2015 році.

"Телеграф" вирішив нагадати про те, що відомо про нападника і про справу, в якій його звинувачують.

31 серпня 2015 року, під час розгляду парламентом проєкту закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації, під будівлею Верховної Ради зібрався натовп протестувальників проти ухвалення таких змін. Незабаром демонстрація переросла у силове протистояння, під час якого один із учасників мітингу шпурнув ручну гранату в силовиків.

Відео теракту під Радою у 2015 році

Внаслідок вибуху четверо нацгвардійців загинули. Загалом внаслідок зіткнень постраждала 141 особа, з яких більшість представники НГУ.

Правоохоронці затримали після цього бійця батальйону "Січ" Ігоря Гуменюка, у якого знайшли при собі чеку від гранати РГО та ще одну гранату, проте інформації про це немає у матеріалах судової справи. Сам підозрюваний свою провину не визнає.

Гуменюк проходив службу в Пісках та Кураховому неподалік ДАП, очолював Кам’янець-Подільський осередок ВГО "Сокіл" і був активістом ДО "Свобода", хоча й не був членом партії.

Після теракту біля будівлі Ради йому звинуватили за чотирма статтями, санкція яких передбачає позбавлення волі на довічний термін. Остаточного рішення у справі оголошено так і не було, а тому вже понад сім років Гуменюк утримується під вартою в СІЗО.

5 липня 2023 року у Шевченківському суді мало відбутися чергове засідання у його справі.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківську снайпер поранив одного з місцевих кримінальних авторитетів, коли той прийшов до спортивного клубу.