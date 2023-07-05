Взрывы в киевском суде устроил обвиняемый в теракте под Радой в 2015-м: что еще о нем известно

Подозреваемый более семи лет находится в СИЗО

Вечером 5 июля в Киеве в здании Шевченковского суда произошло несколько взрывов и захват заложников. По предварительной информации злоумышленником являлся Игорь Гуменюк, которого обвиняют в совершении теракта возле здания Верховной Рады в 2015 году.

"Телеграф" решил напомнить о том, что известно о нападавшем и о деле, в котором его обвиняют.

31 августа 2015 года, во время рассмотрения парламентом проекта закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации, под зданием Верховной Рады собралась толпа протестующих против принятия подобных изменений. Вскоре демонстрация переросла в силовое противостояние, в ходе которого один из участников митинга швырнул ручную гранату в силовиков.

Видео теракта под Радой в 2015 году

В результате взрыва четверо нацгвардейцев погибли. Всего в результате столкновений пострадал 141 человек, из которых большинство представители НГУ.

Правоохранители задержали после этого бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка, у которого нашли при себе чеку от гранаты РГО и еще одну гранату, однако информации об этом нет в материалах судебного дела. Сам подозреваемый свою вину не признает.

Гуменюк проходил службу в Песках и Курахово неподалеку от ДАП, возглавлял Камянец-Подольскую ячейку ВГО "Сокол" и был активистом ГО "Свобода", хотя и не являлся членом партии.

После теракта возле здания Рады, ему предъявили обвинения по четырем статьям, санкция которых предусматривает лишение свободы на пожизненный срок. Окончательного решения по делу объявлено так и не было, а потому вот уж более семи лет Гуменюк удерживается под стражей в СИЗО.

5 июля 2023 года в Шевченковском суде должно было состояться очередное заседание по его делу.

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