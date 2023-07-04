"АТО по-израильски". Стрельба, взрывчатка под мечетью и бегство беженцев. Что нужно знать о новых боях в Палестине

Палестинский лагерь нашпигован оружием и взрывчаткой

Израиль в понедельник начал рейд на палестинский лагерь беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Уже второй день между израильскими войсками и вооруженными палестинскими боевиками происходят интенсивные перестрелки, а тысячи беженцев были вынуждены покинуть свои дома и бежать.

Эту операцию израильской армии называют самой большой из времен интифады Аль-Акса в 2000 году. Привлечены тысячи военных, авиация и тяжелая инженерная техника.

Почему Израиль атаковал лагерь

Израиль рассматривает Дженин как "приют для терроризма" — лагерь стал оплотом нового поколения палестинских боевиков, разочарованных палестинскими властями и ограничениями со стороны Израиля. Там базируются сотни вооруженных боевиков группировок типа ХАМАС, Исламский джихад и ФАТХ. В то время как полуавтономная Палестинская администрация почти не присутствует, передает BBC.

Есть разные взгляды на роль Дженина: для Израиля это террористы, но палестинцы считают вооруженные силы движением сопротивления.

Лагерь был создан в 1950-х годах для размещения беженцев и превратился в ячейку для вооруженных группировок

Эти вооруженные группировки обвиняют в участившихся в последнее время террористических нападениях на израильских граждан. Поэтому ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) начал операцию против боевиков, отметив, что она нацелена именно на них, а не на палестинские власти, у Израиля нет намерения занимать лагерь для беженцев.

ЦАХАЛ отчитывается о первых находках в лагере — например, оружейном составе под мечетью Аль-Ансари, которое превратили в укрепление. Состав был наполнен кучей боеприпасов и двумя ямами со взрывчатыми устройствами:

Армия обороны Израиля сначала нанесла удар беспилотниками по палестинцам у мечети, а затем сумела проникнуть туда. Уничтожены также два штаба боевиков, нейтрализованы несколько взрывных устройств, изъято оружие, боеприпасы, военная техника. Также была обнаружена лаборатория, которая использовалась для изготовления взрывчатки.

Это, например, подземное хранилище-тоннель для бомб в Дженине:

Тоннель, который использовался для хранения взрывчатки

Нашли также две комнаты, которые использовались в качестве оперативных командных центров для боевиков в этом районе.

Один из командных центров боевиков в лагере

Солдаты также обнаружили гранатомет вместе с военной техникой и оружием. Но на этом рейды не завершились, утром ЦАХАЛ анонсировал, что осталось еще 10 целей, которые, вероятно, будут включать лаборатории, производящие взрывчатку. Во вторник израильский советник заявил, что операция "близка к завершению". Армия обороны Израиля заявляет, что арестовала 120 подозреваемых.

Жестокие стычки

В рейде на штабы и склады оружия боевиков участвует более тысячи израильских военных, совершено более 10 авиаударов — в том числе беспилотники. Военные нанесли авиаудар по "боевой комнате", которая служила наблюдательным пунктом, местом сбора вооруженных террористов до и после терактов, хранилищем боеприпасов, центром связи, передает Times of Israel.

В лагере уже два дня слышен гул беспилотников, регулярные автоматные очереди и звуки взрывов. В ответ на начало операции ЦАХАЛа вооруженные боевики начали отбиваться изнутри лагеря. Так называемые "бригады Дженина" заявили, что будут бороться до последнего вздоха.

Привлечены тысячи военных, авиация и тяжелая инженерная техника

Министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет о гибели десяти местных жителей, около 100 человек ранены. В основном это ранение от пуль вследствие попадания под перекрестный огонь между боевиками и ЦАХАЛом, раны от осколков и взрывов.

Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что его экипажи эвакуировали 3000 человек, включая пациентов и пожилых людей. Также сообщается, что израильские силы держали десятки людей в своих домах с утра понедельника, у них не было возможности получить пищу и воду. Израильские военные отключили телефонную связь и поставку электроэнергии в лагерь.

На фоне антитеррористической операции в Дженине, в ночь на 4 июля по окрестностям прокатилась волна протестов, охватив 25 арабских населенных пунктов. В Абу Диси, возле Иерусалима, в результате взрыва были ранены двое бойцов полиции. Полиция сообщила также о беспорядках в Шуафате и Каландии, где экстремисты бросали взрывные устройства, петарды, коктейли Молотова и камни у пограничников.

В Тель-Авиве во вторник утром автомобиль на полной скорости протаранил толпу на автобусной остановке возле торгового центра, после чего водитель вышел и атаковал прохожих, передает Times of Israel. Ранены семь человек, трое из них в тяжелом состоянии.

СМИ идентифицировали нападающего как палестинца, который въехал в Израиль с разрешением на лечение, поскольку страдал от неизлечимой болезни.

Террористы ХАМАСа назвали теракт в Тель-Авиве "героической местью за операцию в Дженине", имея в виду крупную военную операцию в городе на Западном берегу реки Иордан, которую Израиль начал вчера рано утром. Однако ХАМАС пока не взял на себя прямую ответственность за теракт.

Как реагируют палестинцы и мир

Палестинские лидеры осудили это как "вторжение" и "новое военное преступление".

"Происходящее — это попытка полностью стереть лагерь беженцев и выселить жителей", — сказал премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайех.

Палестинцы объявили всеобщую забастовку на Западном берегу в ответ на военную операцию в Дженине. Магазины и офисы закрыты.

Иордания назвала операцию "нарушением международного гуманитарного права". Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади призвал к немедленному прекращению насилия в Дженине, добавив, что оккупация палестинских территорий нелегитимная.

Турция осудила рейд Израиля в Дженине, добавив, что она "глубоко озабочена" тем, что напряженность в регионе может "спровоцировать новую спираль насилия".

В то же время, США выразили поддержку тому, что они назвали "безопасностью Израиля и правом защищать свой народ от ХАМАСа, Палестинского исламского джихада и других террористических групп".

Как сообщалось ранее, с начала года в Израиле наблюдается всплеск насилия, в результате которого 140 палестинцев, включая как боевиков, так и мирных жителей, были убиты. С израильской стороны погибли 27 человек, все они были гражданскими.