Крупнейшая за последние годы: Израиль начал военную операцию против боевиков (видео)

Израильские войска оцепили крупный лагерь для беженцев

В городе Дженин на западном берегу реки Йордан произошли масштабные столкновения между израильскими военными силами и палестинскими вооруженными группировками.

Как информирует BBC, Израиль 3 июля начал одну из крупнейших военных операций на этой территории за последние годы.

В Израиле сообщили, что нанесли тяжелый удар по террористическим организациям. В свою очередь Минздрав Палестины сообщил, что погибли по меньшей мере восемь палестинцев, большинство из которых были подростками или молодыми мужчинами. Впрочем, причастность некоторых из них к вооруженным группам была подтверждена.

Также сообщается, что около 80 человек получили ранения, а еще около 50 боевиков были задержаны и разоружены.

Издание отмечает, что Дженин стал оплотом нового поколения палестинских боевиков, которые глубоко разочарованы стареющим руководством Палестинской автономии и ограничениями Израиля.

Военная операция проводится в лагере для беженцев в юго-западной части города, где проживает около 18 тысяч человек. По сообщениям очевидцев, оттуда поднимается густой дым, слышны звуки стрельбы и взрывов, а над головами слышен гул беспилотников.

Как сообщалось ранее, с начала года в Израиле наблюдается всплеск насилия, в результате которого 140 палестинцев, включая как боевиков так и мирных жителей, были убиты. С израильской стороны погибли 27 человек, все они были гражданскими.