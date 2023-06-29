Израиль ответил на призывы сенаторов США передать Украине "Железный купол"

Нетаньяху подчеркнул, что у его страны есть опасения, которых "нет ни у кого из западных союзников Украины"

В США рассматривают передачу Украине своего "Железного купола" — системы противовоздушной обороны, разработанной Израилем совместно с Соединенными Штатами, однако премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим против передачи Киеву своего вооружения, так как оно может попасть в руки Ирана.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

"Нам удается избегать большого количества жертв с нашей стороны по одной причине: потому что "Железный купол" сбивает 95% ракет, которые могут ударить по нашим населенным центрам. Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы наших жителей останутся без защиты и будут в опасности", — пояснил свою позицию премьер Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что у его страны есть опасения, которых "нет ни у кого из западных союзников Украины".

Напомним, двое сенаторов из США заявили, что Украина остро нуждается в защите от российских ракет и поскольку Израиль блокирует поставки своих систем ПВО "Железный купол", США могли бы передать те, которые находятся в распоряжении Пентагона.

Как сообщал "Телеграф", посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Биньямин Нетаньяху раздумывает над возможностью совершить визит в Киев впервые с начала российского вторжения, а тем временем в стране обсуждают возможность пересмотра своей позиции относительно войны.