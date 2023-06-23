захарова обвинила Израиль в поддержке нацизма в Украине и нарвалась на жесткий ответ

В Израиле не стали терпеть очередную выходку захаровой

Одиозная пропагандистка мария захарова снова оказалась в центре внимания. На этот раз представительница МИД рф получила "славу" после того, как упрекнула посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в "поддержке нацизма".

В своем интервью интернет-порталу ITON-TV израильский дипломат отметил, что его страна будет все равно оказывать поддержку Украине, с которой у Израиля есть разногласия в вопросе исторической памяти и оценках деятельности националистов Степана Бандеры, Романа Шухевича и Андрея Мельника.

В ответ на это захарова написала, что после слов Бродского "ни одна организация в защиту памяти жертв Холокоста и бровью не повела". Также она назвала Бандеру и Мельника "позором народа Украины", а слова израильского дипломата — "прославлением нацизма".

"Эй вы, получающие миллиарды на своё содержание для сохранения темы на плаву, точно ничего не пропустили? Про Холокост надо помнить не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда. И не только в отношении одной национальности или религии, а в отношении всех", — добавила пропагандистка.

На слова захаровой позже отреагировал и официальный Иерусалим. В заявлении спикер министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат говорится, что "ни одна страна не должна читать лекции Израилю о важности сохранения памяти о Холокосте, а также о войне с искажением истории".

Ранее "Телеграф" писал о том, что захарова недавно заявляла о проявлениях "нацизма" в Одессе.