В рф придумали очередную байку про козни Запада

Американские спецслужбы якобы надавили на Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы российские спортсмены выступили на Играх в Париже в статусе беженцев. К слову, в рф хотят провести альтернативную Олимпиаду.

Об этом заявила официальный представитель мид рф Мария Захарова, передает "Матч ТВ". Она сравнила ситуацию с российским спортом с президентским кризисом в Венесуэле.

– Весь интернет обсуждает то, что МОК может допустить российских спортсменов как команду беженцев. Это возможно?

– Это не идея МОК. Это идея, которая разрабатывается американскими спецслужбами. Они разработали такую кампанию, программу, концепцию, когда они будут делать ставку на тех спортсменов, которые находятся за рубежом России.

Кто‑то уехал по идеологическим соображениям, кого‑то переманили. Из них будут формировать как бы российский спорт. Они это регулярно делают в других сферах.

Приведу пример: то же самое они делали в Венесуэле с Гуайдо. Взяли человека из оппозиционеров и назвали его президентом Венесуэлы при живом и здоровом президенте Мадуро. То же самое они сделали в других областях, – заявила Захарова.

Ранее в рф пригрозили Франции танками. Напомним, мэр Парижа выступает категорически против участия предстателей стран-агрессоров на соревнованиях.