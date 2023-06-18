"Це розробка американських спецслужб": Захарова видала чергову порцію маячні

У росії вигадали чергову байку про підступи Заходу

Американські спецслужби нібито натиснули на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб російські спортсмени виступили на Іграх у Парижі у статусі біженців. До речі, у рф хочуть провести альтернативну Олімпіаду.

Про це заявила офіційний представник мзс рф Марія Захарова, передає "Матч ТВ". Вона порівняла ситуацію з російським спортом із президентською кризою у Венесуелі.

– Весь інтернет обговорює те, що МОК може допустити російських спортсменів у якості команди біженців. Це можливо?

– Це не ідея МОК. Це ідея, що розробляється американськими спецслужбами. Вони розробили таку кампанію, програму, концепцію, коли робитимуть ставку на тих спортсменів, які перебувають за кордоном росії.

Хтось поїхав з ідеологічних міркувань, когось переманили. З них формуватимуть російський спорт. Вони це регулярно роблять в інших сферах.

Наведу приклад: те саме вони робили у Венесуелі з Гуайдо. Взяли людину з опозиціонерів і назвали її президентом Венесуели за живого та здорового президента Мадуро. Те саме вони зробили в інших областях, – заявила Захарова.

Раніше в росії пригрозили Франції танками. Нагадаємо, мер Парижа виступає категорично проти участі представників країн-агресорів на змаганнях.