"Це розробка американських спецслужб": Захарова видала чергову порцію маячні
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У росії вигадали чергову байку про підступи Заходу
Американські спецслужби нібито натиснули на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб російські спортсмени виступили на Іграх у Парижі у статусі біженців. До речі, у рф хочуть провести альтернативну Олімпіаду.
Про це заявила офіційний представник мзс рф Марія Захарова, передає "Матч ТВ". Вона порівняла ситуацію з російським спортом із президентською кризою у Венесуелі.
– Весь інтернет обговорює те, що МОК може допустити російських спортсменів у якості команди біженців. Це можливо?
– Це не ідея МОК. Це ідея, що розробляється американськими спецслужбами. Вони розробили таку кампанію, програму, концепцію, коли робитимуть ставку на тих спортсменів, які перебувають за кордоном росії.
Хтось поїхав з ідеологічних міркувань, когось переманили. З них формуватимуть російський спорт. Вони це регулярно роблять в інших сферах.
Наведу приклад: те саме вони робили у Венесуелі з Гуайдо. Взяли людину з опозиціонерів і назвали її президентом Венесуели за живого та здорового президента Мадуро. Те саме вони зробили в інших областях, – заявила Захарова.
Раніше в росії пригрозили Франції танками. Нагадаємо, мер Парижа виступає категорично проти участі представників країн-агресорів на змаганнях.