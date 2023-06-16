путін оголосив про проведення в рф альтернативної Олімпіади

Змагання пройдуть через місяць після закінчення Олімпійських ігор у Парижі

Президент росії володимир путін прийняв рішення про проведення міжнародних Ігор дружби у 2024 році. Ці змагання фактично стануть альтернативою Олімпійським іграм, хоча пройдуть трохи згодом.

Про це заявив секретар ради при президентові рф з розвитку фізичної культури та спорту Марат Філіппов, передає "Матч ТВ". Це рішення глави кремля було озвучено на Петербурзькому міжнародному економічному форумі-2023. Філіппов оголосив, що на Ігри нібито приїдуть найкращі атлети світу.

"володимиром путіним прийнято рішення про проведення у вересні 2024 року Ігор дружби, підготовка розпочалася. Опрацьовується програма змагань, планується участь найкращих спортсменів світу.

Це не разовий захід. Планується проведення раз на чотири роки", – заявив Філіппов.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями. Українська влада у відповідь заборонила нашим спортсменам їхати на змагання, де виступають представники країн-агресорів.