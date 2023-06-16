путин объявил о проведении в россии альтернативной Олимпиады

Соревнования пройдут через месяц после окончания Олимпийских игр в Париже

Президент россии владимир путин принял решение о проведении международных Игр дружбы в 2024 году. Эти соревнования фактически станут альтернативой Олимпийским играм, хотя пройдут немного позже.

Об этом заявил секретарь совета при президенте рф по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, передает "Матч ТВ". Это решение главы кремля было озвучено на Петербургском международном экономическом форуме-2023. Филиппов объявил, что на Игры якобы приедут лучшие атлеты мира.

"владимиром путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы, подготовка началась. Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира.

Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года", – заявил Филиппов.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями. Украинские власти в ответ запретили нашим спортсменам ехать на соревнования, где выступают представители стран-агрессоров.