захарова звинуватила Ізраїль у підтримці нацизму в Україні та нарвалася на жорстку відповідь

В Ізраїлі не стали терпіти чергову витівку захарової

Одіозна пропагандистка марія захарова знову опинилася у центрі уваги. Цього разу представниця МЗС росії отримала "славу" після того, як дорікнула послу Ізраїлю в Україні Міхаелю Бродському в "підтримці нацизму".

У своєму інтерв’ю інтернет-порталу ITON-TV ізраїльський дипломат зазначив, що його країна все одно надаватиме підтримку Україні, з якою Ізраїль має розбіжності у питанні історичної пам’яті та оцінках діяльності націоналістів Степана Бандери, Романа Шухевича та Андрія Мельника.

У відповідь на це захарова написала, що після слів Бродського "жодна організація на захист пам’яті жертв Голокосту і бровою не повела". Також вона назвала Бандеру та Мельника "ганьбою народу України", а слова ізраїльського дипломата — "прославленням нацизму".

"Гей ви, які отримують мільярди на утримання та збереження теми на плаву, точно нічого не пропустили? Про Голокост треба пам’ятати не тільки тому, що він був тоді, а й щоб його не було ніколи. І не лише щодо однієї національності чи релігії, а щодо всіх", — додала пропагандистка.

На слова захарової пізніше відреагував і офіційний Єрусалим. У заяві речник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хайат говориться, що "жодна країна не повинна читати лекції Ізраїлю про важливість збереження пам’яті про Голокост, а також про війну зі спотворенням історії".

Раніше "Телеграф" писав про те, що захарова нещодавно заявляла про прояви "нацизму" в Одесі.