В США хотят дать Украине свой "Железный купол" и не только: о чем речь

В Вашингтоне придумали, как еще можно помочь украинским защитникам

В США выступили за передачу Украине важного оружия, вроде систем "Железный купол" и кассетных боеприпасов.

Как говорится в обращении сенатора-демократа Криса ван Холлена и республиканца Линдси Грэма, Украина все еще нуждается в средствах защиты неба, что показали обстрелы Кривого Рога 13 июня.

Они отметили, что в США есть по меньшей мере две батареи "Железный купол", одна из которых готова к разворачиванию, а вторая проходит дооснащение.

По словам сенаторов, поскольку Израиль блокирует поставки своих систем ПВО этого типа, то США могли бы передать те, которые находятся в распоряжении Пентагона.

"Если передача этих активов Украине невозможна, мы просим вас рассмотреть другие способы оказания помощи, в том числе передать их другому союзнику США под контролем и наблюдением наших собственных сил", — говорится в сообщении.

Это по словам сенаторов поможет освободить другие системы, которые могут быть переданы Украине.

Вместе с тем, как пишет Foreign Policy, конгрессмены-республиканы Джо Уилсон и Виктория Спартц вместе с демократом Стивом Коэном направили письмо в Белый дом с просьбой передать Украине кассетные артиллерийские боеприпасы DPICM для того, чтобы она могла использовать их для своего контрнаступления.

"Передача DPICM Украине позволяет предоставить украинским Вооруженным Силам мощный потенциал для использования против российской армии и наемников", — говорится в обращении.

Законодатели отметили, что США имеет огромное количество таких снарядов в запасе и они специально создавались во времена Холодной войны для противодействия численному преимуществу российских войск.

Как сообщалось ранее, 26 июня стало известно о том, что США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов долларов. В него войдет дополнительная бронетехника и боеприпасы.