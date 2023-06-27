Новая военная помощь Украине: в Белом доме рассказали, на чем сосредоточились США

Вы увидите еще один раунд поддержки, — Кирби

США готовит новый 41-й пакет военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что о нем будет объявлено уже на этой неделе.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден недавно провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским, и вскоре планирует сделать это снова в ближайшее время.

Джон Кирби подчеркнул, что США сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для достижения успеха на поле боя в войне против российских оккупантов — будь то обучение, оружие, оборудование.

"И на этой неделе вы увидите еще один раунд поддержки, объявленный этой администрацией для Украины по оружию и возможностям. Поэтому мы сосредоточены на этом", — отметил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

Напомним, по данным западных СМИ, о предоставлении помощи объявят уже во вторник, 27 июня. Ожидается, что в новый пакет помощи войдут уже известные боевые машины Bradley в количестве 30 единиц и бронетранспортеры Stryker в количестве 25 единиц. Кроме того, США передадут боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, противотанковые средства, в том числе Javelin.

Как рассказывал "Телеграф", Кирби также объяснил замедление контрнаступления ВСУ. В первую очередь, по его словам, это связано с проработанной системой обороны российских военных. Ожидая контрнаступления Украины, враг за последние полгода неплохо укрепил свои позиции.