Украина получит военной помощи от США еще на 500 миллионов: СМИ узнали подробности

ВСУ получат подкрепление в технике

Украина получит новый, 41-й пакет военной помощь от США на сумму до 500 миллионов долларов. По предварительным данным, в него войдет наземная техника, которая крайне необходима для успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США. Ожидается, что о выделении помощи объявят уже во вторник, 27 июня.

Ожидается, что в новый пакет помощи войдут уже известные боевые машины Bradley в количестве 30 единиц и бронетранспортеры Stryker в количестве 25 единиц. Помимо этого, США передадут боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger, противотанковые средства, в том числе и Javelin.

Это не окончательный состав пакета военной помощи. Он может быть еще доработан перед окончательным утверждением. Также сообщается, что финансироваться он будет за счет президентских полномочий по выборке средств, или PDA, которые разрешают президенту передавать товары и услуги из запасов США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Общая сумма военной помощи, которую Америка передала Украине, составляет свыше 40 миллиардов долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США переоценили стоимость военной помощи Украине. Разница между реальной стоимостью и ожидамемой составила несколько миллиардов долларов.