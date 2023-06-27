"Оборона является сильнейшей формой войны": Кирби объяснил замедление контрнаступления ВСУ

Российское военное руководство серьезно инвестировало в оборону за последние полгода

Украинские защитники ежедневно имеют успехи на фронте, зачищая отдельные участки фронта от российских оккупантов и освобождая новые населенные пункты. Однако в целом контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось как в Киеве, так и на Западе. По мнению представителя Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, этому есть рациональное объяснение.

Как он заявил во время брифинга, прежде всего причиной замедления украинской армии связано с проработанной системой обороны российских военных. Ожидая контрнаступления Украины, враг за последние полгода неплохо укрепил свои позиции.

Кирби напомнил, что об этом на прошлой неделе публично заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Россияне много инвестировали за последние шесть-восемь месяцев в оборонные возможности. В некоторых случаях их оборонные линии достигают трех километров в глубину, — отметил американский политик. — Они знали, что украинцы собираются возвращать территорию весной и летом, поэтому работали, чтобы подготовиться к этому".

По словам Кирби, это и влияет на темпы контрнаступления ВСУ, однако на востоке и юге Украины идут активные боевые действия, борьба продолжается. Идет возвращение территорий, нанесение ударов по скоплениям российской техники и, конечно, подсчет потерь в живой силе. Также Джон Кирби добавил, что больше информации следует просить непосредственно у представителей украинского правительства, ведь они лучше осведомлены о ситуации.

Между тем, наши защитники поворачивают сине-желтые флаги на освобожденные от россиян территории. Накануне "Телеграф" рассказывал о деоккупации села Ровнополь, расположенном на границе Донбасса и Запорожья.