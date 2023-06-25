"Подал голос со стороны": главный раввин рассказал, как в США лоббировал выделение Украине истребителей F-16

Личные разговоры помогают разбивать российскую пропаганду

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал, как помогал Украине получить необходимое ей оружие.

Как рассказал он в интервью "Телеграфу", ему приходилось общаться с представителями многих общин, правительств и парламентов, а также с иностранными СМИ.

По его словам, он даже бывал в Капитолии и Конгрессе США, где встречался с американскими парламентариями.

"Я встречался не только с известными людьми, но и с помощниками этих людей. И я вижу, что иногда даже важнее общаться с помощниками или сотрудниками институтов, формирующих стратегию по Украине. С теми, кто кладет на стол сенаторам информацию о войне в Украине", — сказал Моше Реувен Асман.

По его словам, на Западе слушают украинцев и представителей украинских СМИ или политиков, однако когда с ними говорит представитель еврейского народа, то это уже другой разговор.

"Для них это как будто голос со стороны, другой взгляд на ситуацию, и это разбивает пропаганду", — добавил он.

В частности духовный лидер еврейской общины Украины вспомнил, как говорил с одним из известных американцев по "украинскому вопросу".

"Он задал личный вопрос, который его беспокоил. Я честно ответил. Следующие его слова были: "Так что, Украине таки нужно давать F-16", — отметил он.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Я с первых дней войны вижу, что происходит геноцид": интервью с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, ч.I

Как сообщалось ранее, главный раввин Украины отреагировал на слова российского диктатора о том, что Владимир Зеленский якобы "позор еврейского народа". Он заявил, что сегодня украинским президентом гордится весь мир.