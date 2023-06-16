Главный раввин Украины ответил на слова путина о "позоре еврейского народа"

Зеленский заслуживает уважения за то, что остался в стране и не сбежал, подчеркнул Моше Реувен Асман

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман отреагировал на слова владимира путина о том, что Владимир Зеленский якобы "позор еврейского народа". Он заявил, что сегодня украинским президентом гордится весь мир.

Об этом Моше Реувен Асман сказал в комментарии "УНИАН". По его словам, заявление российского диктатора не имеет ничего общего с реальностью.

Главный раввин Украины отметил, что на сегодняшний день Владимиром Зеленским гордятся во всем мире. Более того, согласно соцопросу за март 2023 года, глава государства пользуется безоговорочным доверием граждан.

"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордится им", — сказал Моше Реувен Асман.

Также он прокомментировал заявление путина о "неонацистах" в Украине.

"В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", — подчеркнул Моше Реувен Асман.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский военный объяснил, почему путин врет о потерях своих солдат в Украине. Несмотря на военную подготовку и звание полковника, российский президент далек от реальности.